Wenn der Herbst kommt, wird in Oberschönegg Viehscheid gefeiert

Am Sonntag, 6. Oktober, ist es wieder soweit: Mit der Viehscheid pflegt der Verein „Drei Schlegel“ in Oberschönegg eine sonst nur im Allgäu übliche Tradition. Bei der vierten Auflage werden die kleinen Herden ab 10.30 Uhr aus vier verschiedenen Richtungen von ihren Weiden zur Leonhardskapelle in Ortsmitte getrieben. Wie bereits in den Jahren 2018, 2019 und 2022 werden auch heuer zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus der Region erwartet, sagt Gerhard Fäßler vom Organisationsteam.

Eröffnet wird das Spektakel am Samstag, 5. Oktober, mit einem Partyabend. Er findet in der Mehrzweckhalle des neuen Vereinsheims „Drei Schlegel“ statt. Dort wird zu den Klängen der „HuBär-Band“ zünftig gefeiert. Als Besonderheit findet heuer erstmals ein „Schnapszahlwiegen“ statt. Ziel ist es, mindestens zu zweit oder in der Gruppe gewichtsmäßig auf eine Schnapszahl zu kommen. Wer das erreicht, wird an der Bar entsprechend belohnt.

Bei der Viehscheid am Sonntag, 6. Oktober, wird jede Herde von einer kleinen Musikkapelle angeführt und in der Ortsmitte von den Altschönegger Dorfmusikanten und der Gruppe „Impffrei Böhmisch“ begrüßt. Zu den Klängen von Bernd Stegmanns Akkordeon werden die Rinder anschließend zur Weide getrieben. „Bei schönem Wetter können wir die Besucherinnen und Besucher auf dem Vorplatz bewirten, bei Regen in der neuen, geräumigen Mehrzweckhalle“, sagt Fäßler. Das Küchenteam biete eine reichhaltige Auswahl an Speisen, darunter Viehscheid-Braten, und Getränke sowie nachmittags Kaffee und Kuchen an. Die Präsentation der mit kunstvollen Kränzen aus Kräutern, Grün und Beeren geschmückten Rindern findet auf der östlich angrenzenden Weide statt. Wie in den Jahren zuvor können Interessierte ihre Geschicklichkeit beim Kuhfladen-Weitwurf unter Beweis stellen und dabei attraktive Preise gewinnen.