„Ohne Schneider keine Kleider!“: Schneiderinnen kämpfen für die Zukunft ihres Handwerks

Wer durch die Ulmer Fußgängerzone schlendert, trifft dort vielleicht auf eine ungewöhnliche Figur: eine bunte, lebendige Mülltonne. Dahinter steckt oft die Arbeit von Bettina Schließer-Stadtmüller aus Senden. Die Schneiderobermeisterin ist seit 36 Jahren im Beruf und ihr Repertoire ist breit: Kostüme für das Ulmer Theater, Prinzengewänder für den Karneval, festliche Hochzeitskleider. Sie hat in ihren Berufsjahren rund 3000 Kleidungsstücke angefertigt. Was sie näht, bereitet Freude – und bleibt oft ein Stück Lebenserinnerung. Ein Kleid, das perfekt sitzt. Eine Hose, die sich auch noch nach Jahren anpassen lässt – Einzelstücke, die Geschichten tragen. Doch die Zeiten sind nicht leicht für das Schneiderhandwerk. Der hiesigen Maßschneider-Innung droht gar das Aus.
Landkreis Neu-Ulm/Landkreis Günzburg
