Braucht Weißenhorn einen Ordnungsdienst?

Ein schwieriges Thema stand bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats auf der Tagesordnung: Soll es in Zukunft einen zusätzlichen Ordnungsdienst in Weißenhorn geben, der ein Auge auf die Einhaltung von Regelungen achtet, die von der Stadt beschlossen werden? Zu dieser Frage war Holger Bachthaler, der Geschäftsführer des "Zweckverbandes Kommunale Verkehrsüberwachung Iller-Roth-Günz" eingeladen. Elf Kommunen in der Region gehören diesem Verband an, darunter auch Weißenhorn. Bisher sind nur Aufgaben im Verkehrsbereich an ihn übergeben worden, also „Knöllchen“ für Falschparker und Bescheide für Schnellfahrer. Weißenhorn hat nach den Worten Bachthalers im vergangenen Jahr durch die Einnahme von Bußgeldern beim "fließenden Verkehr" einen Überschuss von rund 4.100 Euro erzielt, beim "ruhenden" sogar 7.200 Euro.

