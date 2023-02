Für Richtigparker gibt es dieses Jahr einen Blumengruß

Die Kommunale Verkehrsüberwachung belohnt am Valentinstag wieder alle, die in Illertissen richtig geparkt haben.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunalen Verkehrsüberwachung in Illertissen sind am Dienstag, 14. Februar, wieder in Valentinsmission unterwegs: Am Vormittag verteilen sie an alle in der Innenstadt geparkten Fahrzeuge, die korrekt geparkt wurden, einen Flyer. Dazu gibt es ein Samentütchen als kleines Dankeschön von der Stadt in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft Illertissen und dem Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Iller-Roth-Günz. Wie die Stadt ankündigt, sollen währenddessen an Falschparker ausnahmsweise keine Knöllchen verteilt werden. (AZ)