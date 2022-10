Osterberg

vor 33 Min.

Schäden in Millionenhöhe: Ermittler sprechen über Ursache mehrerer Brände

Mehrere Brände richteten zuletzt Millionenschäden an. In Bellenberg (li. oben), auf der Biogasanlage in Osterberg (re. oben), in Klosterbeuren (li.unten) und jüngst in Osterberg.

Plus Mehrere Brände richten rund um Osterberg zuletzt Schäden in Millionenhöhe an. In zwei Fällen geht die Staatsanwaltschaft von Brandstiftung aus.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

"Das hat a Gschmäckle", sagte der Feuerwehrkommandant Stefan Volz nach dem jüngsten Großbrand in einer Hackschnitzelanlage vor wenigen Wochen in Osterberg. In der jüngsten Vergangenheit waren mehrere Feuer in der näheren Umgebung auf landwirtschaftlichen Anwesen oder Hütten ausgebrochen. Die Ermittlungen wurden in jenen Fall zum Großteil eingestellt. Warum, konnte die Staatsanwaltschaft zunächst nur bedingt mitteilen, die Akten lagen einem Behördensprecher nicht vor. Nun äußern sich die Ermittler ausführlicher zu den Hintergründen:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen