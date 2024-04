Pfaffenhofen plant beim Haushalt 2024 mit Bedacht

Plus Pfaffenhofen ist finanziell gut aufgestellt, schlachtet aber ein Drittel seines Sparschweins. Was den Haushalt ausmacht und wie ihn die Gemeinderäte bewerten.

Nach dem Cyber-Angriff russischer Hacker auf die Verwaltung Ende des vergangenen Jahres konnte nun auch Pfaffenhofen mit reichlich Verspätung den Haushalt absegnen. Eigentlich wollte man heuer sehr früh dran sein – Oktober 2023 war der Plan – nun steckt man mitten im Jahr. Das Verabschieden war vor allem Formsache, da die heiklen Punkte, sprich das Investitionsprogramm, in zahlreichen anderen Gremiensitzungen schon besprochen wurden. Die Gemeinderäte betonten in ihren Stellungnahmen zu den Finanzen im Prinzip drei Botschaften.

Erstens wird die wohl sehr ordentliche und umsichtige Haushaltsführung von Kämmerin Kathrin Schwegler sehr geschätzt. "Auf Sicht fahren" sei ihr Motto. Das heißt: Nur Gelder zurückstellen, die 2024 wirklich benötigt werden, den Haushalt nicht zu sehr aufblähen und zukünftige Ausgaben schon jetzt für die nächsten Jahre vormerken – jene sogenannten Verpflichtungsermächtigungen betragen stolze 8,2 Millionen Euro. Das teilte Schwegler im Gemeinderat und auf Nachfrage mit.