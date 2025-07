Poolparty und Lounge-Abend: So feiert das See- und Hallenbad in Senden seinen 50. Geburtstag

Der Ort, an dem wohl die meisten Sendener Kinder in den vergangenen Jahren schwimmen gelernt haben, wird 50: Der Grundstein für das See- und Hallenbad wurde genau an demselben Tag gelegt, an dem aus Senden eine Stadt wurde. „Wir haben sozusagen die gleiche Geschichte“, sagt Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf.

Die „Initialzündung“ für das Schwimmbad kam allerdings nicht aus der Verwaltung oder der Politik, sondern aus dem Ehrenamt durch den Bürgerverein „Unteres Illertall“, der heute die Tafel in Senden betreibt – und früher die bekannten Seefeste veranstaltete.

Der Bürgerverein „Unteres Illertal“ veranstaltete früher Seefeste in Senden

Ein Fest soll es nun auch wieder geben: Nachdem die Stadt ihren 50. Geburtstag mit einem Festwochenende bereits ausgiebig gefeiert hat, ist nun das See- und Hallenbad an der Reihe: Am Sonntag, 3. August, von 13 bis 17 Uhr ist hier ein Spiel- und Aktionstag für Familien angesetzt, von 19 bis 22 Uhr folgt ein Lounge-Abend auf der Schwimmbadterrasse.

Vorausgesetzt das Wetter hält: Das hatte sich zuletzt ja bekanntlich eher auf Frühherbst statt auf Hochsommer eingestellt. Donnerstagnachmittag sahen die Prognosen für den Sonntag zumindest 18 Grad und ein wenig Sonne vor. Ob das Programm deshalb geändert werden muss, will die Stadtverwaltung am Freitag entscheiden, berichtet die Bürgermeisterin.

Bei 50. Geburtstag des See- und Hallenbads in Senden wird die Liegewiese zum Freizeitpark

Sollte alles wie geplant stattfinden, wird das Gelände des Schwimmbads für ein paar Stunden auf gewisse Weise zum Freizeitpark: Auf der Liegewiese wird es laut einer Pressemitteilung der Stadt eine Torwand, Rasen-Ski, Stelzen, Pedalos und weitere Stationen geben. Im Wasser warten aufblasbare Spielgeräte in verschiedenen Formen und Farben auf die Kinder.

Um 14 Uhr veranstaltet die Sendener Wasserwacht außerdem eine sportliche Aktion für die Familien: Der Hallenbadsee wird beim sogenannten „Rundschwimmen“ einmal umrundet. Teilnehmen können Kinder ab acht Jahren, die „schwimmsicher“ sind, zusammen mit ihren Erziehungsberechtigten, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Die Anmeldung startet um 13 Uhr an der Wasserwachtstation am Hallenbadsee.

Bei schlechtem Wetter muss Lounge-Abend beim See- und Hallenbad in Senden entfallen

Für alle, die es ruhiger angehen lassen möchten, bieten der CCI Senden und die „Aktion Leselust“ außerdem Kinderschminken und eine Lese-Ecke unter den Bäumen auf der Liegewiese an.

Für Erwachsene gibt es ab 19 Uhr auch noch eigenes Programm: Dann soll sich die Schwimmbadterrasse bis 22 Uhr in eine Chill-Out-Lounge mit Liegestühlen, Mixgetränken und Musik verwandeln. Sollte es am Sonntag doch zu kalt werden oder zu stark regnen, muss die abendliche Lounge jedoch entfallen. Die Kinder-Poolparty möchte Senden in so einem Fall aber trotzdem veranstalten. Dann allerdings nicht draußen, sondern in der Schwimmhalle.