Radio Horeb überträgt den Sonntagsgottesdienst aus Vöhringen

Die Freude in der Pfarrei St. Michael ist groß. Denn der katholisch geprägte Sender Radio Horeb hat die Vöhringer Pfarrei zur „Pfarrei der Woche“ ausgewählt. Somit wird der dortige Sonntagsgottesdienst am 12. Oktober um 10.30 Uhr live auf Sendung gehen und übertragen. Vorab ist der Dekan Martin Straub in einer Talk- und Musiksendung zu Gast.

Dass das kirchliche Leben mit einer Messe, aber auch mit Gesprächen und Interviews aus der Pfarrei einem größeren Zuhörerkreis zugänglich gemacht wird, begrüßt der Dekan und Pfarrer. Mit einem Lächeln bekennt er: „Ich werde sicher etwas aufgeregt sein, wenn mehrere Zehntausend Hörer mit uns in St. Michael über Radio verbunden sein werden. Denn auf diese Weise hat die Messe eine große Reichweite.“

Die Talksendung mit Pfarrer Straub können Interessierte online nachhören

Persönlich schätze er Radio Horeb sehr, fügt der Dekan hinzu. „Es hat ein ansprechendes Programm, durch das viele Menschen in Glaubens- und Lebensfragen gute Impulse erhalten. Es lohnt sich auch, einmal die Podcast online durchzuschauen, jeder kann da etwas Interessantes finden.“ Radio Horeb kennen viele Menschen, die die Sendungen nicht mehr missen möchten, ergänzt der Geistliche. Bereits am Mittwochmittag ist Straub dort in der Talk- und Musiksendung zu Gast gewesen, um über die Pfarrei St. Michael zu informieren. Interessierte können das Interview auf der Internetseite www.horeb.org nachhören.

Radio Horeb finanziert sich nach eigenen Angaben ausschließlich durch Spenden- und Förderbeiträge seiner Hörerschaft. Es beschäftigt 65 Festangestellte aus allen Berufsfeldern mit unterschiedlichen Qualifikationen. Daneben leisten rund 1200 Ehrenamtliche in den verschiedensten Bereichen einen Dienst, ohne den der Sender nicht existieren könnte. Inhaltliche Richtschnur der Übertragungen ist die Lehre der katholischen Kirche. Radio Horeb gehört zur Weltfamilie von Radio Maria.

Radio Horeb hat Studios in Balderschwang, München, Berlin, Ravensburg und Kevelaer

Der Sender ist bundesweit über DAB+ sowie über Kabel, Satellit, Internet, Telefon, Sprachassistenten und über die Horeb-App auf Smartphones empfangbar. Träger ist der gemeinnützige Verein Internationale Christliche Rundfunkgemeinschaft ICV. Hauptstandort des Senders ist das Medienhaus in Balderschwang im Oberallgäu, weitere Studios gibt es in München, Berlin, Ravensburg und Kevelaer, einer Wallfahrtsstadt am Niederrhein. Der Sender gibt die Anzahl seiner Hörerinnen und Hörer mit rund 300.000 an.

Im Rahmen der Sendereihe „Pfarrei der Woche“ besucht Radio Horeb ausgewählte Pfarreien, Klöster, Wallfahrtsstätten und Begegnungshäuser in ganz Deutschland mit einem Übertragungswagen, um die Heilige Messe und Gebetssendungen auszustrahlen und den Sender vorzustellen. Die Gläubigen in der Vöhringer Pfarrei sind jetzt gespannt auf den Sonntagsgottesdienst. Das Aufnahmeteam rückt bereits am Samstag an, um Kabel und Mikrofone in der Kirche zu installieren. (mit jsn)