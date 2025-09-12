„Reden wir drüber“: Beim nächsten Bürgertalk geht es in Senden um Verkehrsthemen

Transparent und grundehrlich: So möchte die Sendener Stadtverwaltung auf die Fragen und Anliegen ihrer Bürgerinnen und Bürger antworten – und hat dafür ein eigenes Format geschaffen, den sogenannten Bürgertalk. Am Montag, 15. September, um 19 Uhr findet es nun bereits zum zweiten Mal statt.

Die Idee: Senden möchte mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen – und das nicht nur einmal im Jahr zu den Bürgerversammlungen. Die Bürgertalks sollen stattdessen etwa einmal pro Quartal stattfinden und etwas niederschwelliger sein als die anderen Veranstaltungen.

Beim Sendener Bürgertalk werden die Fragen anonym gestellt

Wer Fragen an die Verwaltung und die anwesenden Expertinnen und Experten hat, muss sie beim Bürgertalk nicht mit einem Mikrofon vor allen Anwesenden stellen. Stattdessen kann man Wünsche, Fragen und Anregungen auf Karteikarten schreiben, einreichen – und anschließend werden sie dann anonym beantwortet.

Zur Premiere Ende Mai kamen knapp 20 Sendenerinnen und Sendener, die Fragen reichten von der Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit, über eine attraktivere Gestaltung der Innenstadt bis zu verschlammten Gräben. Im Gegensatz dazu werden bei der zweiten Ausgabe des Bürgertalks konkrete Themen vorgegeben: Parken, Verkehr, Baustellen und Mobilität stehen am Montagabend um 19 Uhr im Clubraum des Bürgerhauses im Fokus.

„Wir haben uns daran orientiert, welche Anfragen aktuell reinkommen“, erklärt Sendens Pressesprecher Ralf Gengnagel im Gespräch mit unserer Redaktion die Auswahl. Derzeit drehe sich hier viel um die neuen Parkautomaten und die Sicherheit für Fußgängerinnen und Radfahrer.

Senden möchte mit neuen Bürgertalks Transparenz schaffen

Ein häufiges Feedback, das die Stadtverwaltung zu den Bürgertalks erreicht, ist laut Gengnagel, dass es „ganz schön mutig ist“. Vor allem, weil sie den Abend größtenteils nicht wirklich vorbereiten können. Gerade so wolle Senden Transparenz schaffen, die Perspektive der Verwaltung mitteilen und auch Erkenntnisse darüber gewinnen, welche Anliegen den Menschen vor Ort wichtig sind. „Oft wollen wir das Gleiche, aber uns sind die Hände gebunden, zum Beispiel durch die Vorgaben anderer Behörden“, sagt Gengnagel.

Den Fragen stellen sich beim zweiten Bürgertalk: Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf, der Stadtbaumeister Eberhard Koch, die Fachbereichsleitung des Ordnungsamts Jasmin Hamp, Polizeioberkommissar Timo Grötzinger, Verantwortlicher der Polizei in Senden sowie weitere Expertinnen und Experten aus dem Rathaus.

Info: Einlass zum Bürgertalk im Clubraum des Bürgerhaus Senden ist am Montag, 15. September, ab 18.30 Uhr. Angesetzt ist ein Zeitraum bis 21 Uhr, den die Verwaltung auch einhalten möchte. Falls Fragen in dieser Zeit nicht beantwortet werden können, werden die Antworten laut Gengnagel auf der Homepage der Stadt veröffentlicht.