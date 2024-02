Region

vor 2 Min.

29. Februar: Endlich wieder ein "richtiger" Geburtstag

Plus Werden sie 44 oder elf? "Beides", sagen Jasmin Mahler und Esther Rauh. Die Frauen sind am Schalttag 1980 geboren. Über Feiern, Scherze und kleine Nachteile.

Heute wollen sie alle kommen. Heute, am 29. Februar. "Ich freu' mich immer, wenn das Haus voll ist", sagt Jasmin Mahler. "Diesmal haben alle zugesagt, auch alle Cousinen mit ihren Kindern." Es gibt ja schließlich etwas zu feiern: den 44. Geburtstag der Frau aus Illerzell. Oder den elften? Wie man es nimmt. "44 oder elf, ich werde beides." Jasmin Mahler lacht. Ihr Wiegenfest feiert sie in jedem Jahr, einen "richtigen" Geburtstag hat sie nur alle vier Jahre. Ihr älterer Sohn hat die Mutter deswegen schon eingeholt, der jüngere wird bald nachziehen.

Jasmin Mahler lebt in Illerzell, früher war sie in Vöhringen und Illerrieden zu Hause. In ihrer Kindheit hatte sie Kontakt zu einem Buben aus Illerrieden, der am gleichen Tag Geburtstag hat. Der Kontakt verlief sich über die Jahre, heute kennt die Frau kein anderes Schaltkind.

