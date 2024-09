Zehn Landkreis-Kommunen wollen Energieversorger werden

Die Flächen entlang der Autobahnen gelten als privilegiert, hier gibt es nur wenige Gründe, die einen neuen Solarpark verhindern könnten. Wer auf A7 oder A8 unterwegs ist, sieht die Paneele an vielen Orten. Was, wenn die Einnahmen aus der Energieerzeugung der Allgemeinheit zugutekommen? Was, wenn sie dabei helfen, städtische Schwimmbäder und kommunale Kindergärten zu finanzieren? Zehn Gemeinden im Landkreis wollen das Regionalwerk Neu-Ulm gründen und zunächst Projekte für die Energieversorgung in Angriff nehmen. Die Zusammenarbeit könnte noch viel weiter gehen.

