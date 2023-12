Roggenburg/Vöhringen

06:00 Uhr

Roggenburg ist für ein Regionalwerk, Vöhringen lehnt es ab

Plus Gemeinden könnten Projekte und Aufgaben an ein gemeinsames Kommunalunternehmen übertragen. Vöhringen will lieber etwas zusammen mit dem Landkreis aufbauen.

Von Manuela Rapp, Thomas Vogel

Sich interkommunal in einem „Regionalwerk“ organisieren - das könnte ein Weg sein, wie Städte und Gemeinden künftig ihre Verwaltungen entlasten beziehungsweise Projekte in Angriff nehmen, für die bislang die Kapazitäten oder das Wissen um deren Umsetzung fehlen. Dass gerade kleinere Gemeinden kommunale Projekte und Aufgaben auslagern und an ein gemeinsames Kommunalunternehmen übertragen, ist von der Staatsregierung auch so gewollt. Der Roggenburger Gemeinderat steht so einem Konstrukt positiv gegenüber. Deshalb haben sich die Mitglieder des Gremiums in der jüngsten Sitzung für eine Teilnahme am ersten Schritt dazu entschieden, nämlich der Aufstellung einer dafür nötigen Geschäftsplanung. Der Hauptausschuss in Vöhringen hingegen hat dem Regionalwerk eine klare Absage erteilt.

Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle sagt: „Da sind wir auf jeden Fall mit dabei.“ Die 6000 Euro Kosten hierfür fördert die ILE Iller-Roth-Biber mit 75 Prozent. „Auf uns entfallen 1500 Euro, ein überschaubares Risiko“, fügt er hinzu und betont: „Es besteht dadurch keine Verpflichtung teilzunehmen.“

