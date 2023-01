"Es ist einfach unbeschreiblich": Konditorin holt Silber bei der Eis-EM

Von Maximilian Sonntag - vor 35 Min. Artikel anhören Shape

Konditormeisterin Lisa Boncol aus Unterroth wird Vize-Europameisterin beim Gelato Europe Cup in Rimini. Mit uns hat sie über anstrengende Tage und ihren Erfolg gesprochen.

Das Wort "unglaublich" dürfte die vergangenen Wochen von Konditorin Lisa Boncol aus Unterroth wohl am besten beschreiben. Ende Oktober wird sie aus dem Nichts angerufen und gefragt, ob sie als Konditorin für das deutsche Team bei der Eis-Europameisterschaft starten will. Trotz anstregendem Weihnachtsgeschäft und zwei Kindern, sagte sie zu. Es blieb nur kurze Zeit zum Üben, Mitte Januar ging es los. Platz fünf hielt sie für realistisch, am Ende lief es für sie und ihren Teamkollegen aber viel besser. Im Gespräch mit unserer Redaktion verrät die 32-Jährige, wie sie die Zeit in Rimini erlebt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .