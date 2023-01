Konditorin aus Unterroth will Eis-Europameisterin werden

Von Maximilian Sonntag - vor 2 Min.

Lisa Boncol fährt zum Gelato Europe Cup nach Rimini. Mit einem Eismacher aus Hameln startet sie für Deutschland. Die 32-Jährige will ein besonderes Zucker-Schaustück bauen.

So locker, leicht und unaufgeregt wie Lisa Boncol über ihren Beruf und Alltag spricht, sollte man nicht meinen, dass sie schon in wenigen Tagen einen der größten Momente in ihrer Konditoren-Karriere erleben wird. Mit der Teilnahme an der Eis-Europameisterschaft geht für die 32-Jährige aus Unterroth nämlich ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Im italienischen Rimini ist sie für den Bau eines Schaustücks aus Zucker verantwortlich, das die Eiskreationen ihres Mitstreiters bei der Europameisterschaft perfekt in Szene setzen soll. Wenn das deutsche Duo gut abschneidet, winkt im kommenden Jahr ein noch größeres Ereignis.

