Risse in der Turnhalle des IGV: Welche Folgen hat das für Schulsport und Vereine?

Bei einer turnusmäßigen Überprüfung der IGV-Halle, die alle zwei Jahre stattfindet, waren an der Deckenkonstruktion gravierende Schäden festgestellt worden. Die Halle des Gymnasiums wurde aus Sicherheitsgründen daher sofort gesperrt. Betroffen davon sind der Schulsport ebenso wie Vereine, die dort üben und trainieren. Das Landratsamt Neu-Ulm als Schulträger sowie die Stadt Vöhringen arbeiten derzeit an Auffanglösungen.
Vöhringen
