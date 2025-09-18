Icon Menü
Risse in der IGV-Sporthalle: Folgen für Schulsport und Vereine in Vöhringen

Vöhringen

Risse in der Turnhalle des IGV: Welche Folgen hat das für Schulsport und Vereine?

Die Sporthalle am Illertal-Gymnasium Vöhringen ist gesperrt. Die Beteiligten arbeiten mit Hochdruck daran, Alternativen für den Schul- und Vereinssport zu finden.
Von Thomas Vogel
    • |
    • |
    • |
    Die IGV-Sporthalle in Vöhringen ist aus Sicherheitsgründen gesperrt worden.
    Die IGV-Sporthalle in Vöhringen ist aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. Foto: Alexander Kaya

    Bei einer turnusmäßigen Überprüfung der IGV-Halle, die alle zwei Jahre stattfindet, waren an der Deckenkonstruktion gravierende Schäden festgestellt worden. Die Halle des Gymnasiums wurde aus Sicherheitsgründen daher sofort gesperrt. Betroffen davon sind der Schulsport ebenso wie Vereine, die dort üben und trainieren. Das Landratsamt Neu-Ulm als Schulträger sowie die Stadt Vöhringen arbeiten derzeit an Auffanglösungen.

