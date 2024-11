Neues SB-Lädle eröffnet in Regglisweiler: Das ist geplant

Gerade einmal zehn Minuten dauert es mit dem Fahrrad von Regglisweiler zum SB-Lädle nach Au, der Illerbrücke sei Dank. Die Menschen im Dietenheimer Ortsteil wissen also, was sie erwartet. Viele von ihnen seien bisher für spontane Einkäufe in den Laden nach Au bekommen, erzählt Betreiber Stefan Schrapp. Dieser Weg wird ab 30. November überflüssig, dann eröffnet der Unternehmer in Regglisweiler seinen dritten Selbstbedienungsmarkt – sogar mit einem kleinen Vorzug gegenüber dem Geschäft auf der anderen Illerseite. Auch einen vierten Markt plant der Geschäftsmann weiter ein.

Sebastian Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Regglisweiler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis