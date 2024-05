Illertissen-Au

Der SB-Lädle-Chef berät jetzt andere – und will neuen Laden eröffnen

Plus Stefan Schrapp leitete Tante M im Illertisser Stadtteil Au, nun betreibt er das kleine Geschäft auf eigene Faust. Er teilt seine Erfahrungen und will wachsen.

Von Sebastian Mayr

Bereits seit Januar ist Tante M in Au offiziell Geschichte, seit Ostern kleben die neuen Werbefolien an den Fenstern und dem großen Schild über dem Eingang. Der kleine Lebensmittelladen im Illertisser Stadtteil heißt nun SB-Lädle, genauso das Partnergeschäft in Schwendi-Schönebürg. Betreiber Stefan Schrapp hat weitere Standorte im Blick und ist als Berater gefragt. Dabei spielt auch der Ausstieg aus der Franchise-Kette Tante M eine Rolle.

Gibt es in Hüttisheim künftig einen Dorfladen? Entsprechende Überlegungen bestehen. Stefan Schrapp teilt seine Erfahrungen bereitwillig mit den Leuten, die in der Gemeinde im Alb-Donau-Kreis aktiv werden wollen. Der Unternehmer arbeitete zuvor im Online-Marketing und war Zehn-Stunden-Tage vor dem Computer Leid. Im September 2022 eröffnete er seinen ersten Selbstbedienungsladen in Schwendi im Landkreis Biberach, im Dezember des gleichen Jahres folgte das Geschäft in Au. Schrapp schloss sich mit seinen beiden Läden dem Netzwerk der Franchise-Kette Tante M an, zu der heute knapp 40 Läden gehören. Die meisten befinden sich in Baden-Württemberg, einige in Oberfranken und der Oberpfalz und wenige weitere im Rest der Republik. Für einen Seiteneinsteiger wie ihn sei das Netzwerk beim Start hilfreich gewesen, fasst Schrapp zusammen: "Aber ich habe ein teures Lehrgeld gezahlt."

