Schwimmkurse im Nautilla: Volksbank-Stiftung unterstützt Angebot

Das Erlebnis und Erholungsangebot des Nautilla in Illertissen ist in der Region beliebt. Neben seinem breiten Angebot an Saunen, Erholungsbecken und Ruheoasen bietet das Nautilla Familien aus der Region Schwimmkurse für Groß und Klein an. Die Schwimmkurse sind dabei so gefragt wie nie zuvor. Neben neuer finanzieller Hilfe gibt es auch Ideen für weitere Fördermaßnahmen des Schwimmkursangebots.

Seit Corona besteht das Problem, dass viele Kinder das Schwimmen nicht gelernt haben. Während der Lockdowns waren die Hallenbäder über Monate hinweg geschlossen. Schwimmkurse mussten ausfallen oder konnten lediglich in begrenztem Umfang stattfinden. Die Folgen sind bis heute klar erkennbar: Die Nachfrage ist regional enorm hoch und kann nur bedingt von den Bädern gedeckt werden.

Finanzielle Unterstützung im Sommer

Die Volksbank-Stiftung Ulm-Biberach, welche ihrerseits regionale Kinder- und Jugendprojekte fördert, griff diesen Umstand in einer ihrer Sitzungen auf. Dabei entstand die Idee, Schwimmkurse sowie weitere Maßnahmen rund um das Schwimmenlernen finanziell zu unterstützen.

Zur besonderen Freude von Yvonne Riedel, der Geschäftsführerin des Nautilla in Illertissen, entschied sich die Stiftung für eine Subvention der Sommer-Schwimmkurse in Höhe von 1.300 Euro. Riedel betont, dass die Kurse begehrter denn je seien. Alle sechs Wochen könnten sich Eltern mit ihren Kindern auf einen Kursplatz bewerben. Die sieben bis acht Kurse wären immer binnen weniger Minuten ausgebucht, so Riedel.

Volksbank-Stiftung Ulm-Biberach will mehrschichtig fördern

Riedels Einschätzung nach brauche es mehr ausgebildete Schwimmlehrer, um der großen Nachfrage gerecht zu werden. Den Platz im Bad gäbe es auf jeden Fall. Jürgen Thanner, Vorstandsmitglied der Stiftung, sieht in diesem Problem eine weitere Fördermöglichkeit für die Stiftung: Die Ausbildung von Schwimmlehrern könnte unterstützt werden.

Die Kosten der Lehrgangsgebühren für eine Schwimmlehrerausbildung würden laut Riedel bei 1.800 Euro bis 2.500 Euro liegen. Dazu könnten je nach Verband oder Anbieter noch Verpflegungs- sowie Übernachtungskosten hinzukommen. Zusätzliche Lehrkräfte würden dem Nautilla dabei helfen, noch mehr Kindern eine geeignete Schwimmausbildung zu ermöglichen.

Das Nautilla bietet derzeit mehrere Arten von Schwimmkursen an. Einmal wöchentlich gebe es den Kurs für Babys und Kleinkinder, zwei- bis dreimal pro Woche den Anfängerkurs für die Kinder. Des Weiteren biete das Nautilla auch ein Kursangebot für Erwachsene an, welches immer montags stattfinde, so Geschäftsführerin Yvonne Riedel.