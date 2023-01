So soll die neue Dreifach-Turnhalle in Senden von außen aussehen

Plus Ökologisch wertvoll oder lieber langlebiger? Um diese Frage ging es bei der Auswahl des Anstrichs für die Halle. Die Stadträte nehmen auch den Bodenbelag in den Blick.

Das Aussehen der neuen Dreifach-Turnhalle in Senden steht fest: Die Räte des Sendener Bauausschusses haben sich für eine Variante entschieden - und damit auch auf die Umwelt geachtet.