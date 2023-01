Senden

Baustopp an der Turnhalle Senden: Nun entscheidet ein Gericht

Plus Nachbarn wehren sich juristisch gegen den Neubau einer Turnhalle in Senden. Nun muss ein Gericht entscheiden, wie es weitergeht.

Von Carolin Lindner

Wieder einmal gibt es Wirbel rund um die neue Dreifach-Turnhalle auf dem geplanten Schulzentrum in Senden. Anwohner waren gegen den geplanten Bau juristisch vorgegangen, Ende des Jahres 2022 hat das Verwaltungsgericht (VG) Augsburg deswegen im Eilbeschluss einen Baustopp verhängt. "Das hört sich schlimmer an, als es ist", sagt Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf ( CSU). In der derzeitigen Winterpause werde ohnehin nicht gebaut. Zudem habe der zuständige Totalunternehmer bei dem beanstandeten Punkt bereits nachgebessert. Die Bürgermeisterin geht davon aus, dass der geplanten Fertigstellung der Halle im Herbst nichts im Wege steht.

