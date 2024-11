Diese neuen Standorte für Altglas-Container plant Senden

„Jeder will sie – aber nicht vor der eigenen Haustür“: Wo die Altglascontainer in Senden und den Ortsteilen stehen sollen, war schon in der Vergangenheit immer wieder ein umstrittenes Thema. Bei den Containern neben der Feuerwehr in der Zedernstraße in Wullenstetten etwa beschloss der Stadtrat bereits im Juli 2022, dass diese hier nur so lange stehen bleiben, bis man einen passenden Ersatzort gefunden hat.

