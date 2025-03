Eine begeisternde musikalische Reise durch die Welt im Sendener Bürgerhaus

Versprochen wurde eine Reise durch die Metropolen der Welt. Es wurde daraus ein Querschnitt durch die Vielfalt der Musik – mit Hingabe und technischer Versiertheit gespielt und offen für alle Nuancen der internationalen Musikszene. Seit ihrer Gründung im Jahr 1954 ist die Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg eine beständige und verlässliche Säule im kulturellen Leben der Stadt. Warum das so ist, zeigte sie bei ihrem Jahreskonzert einmal mehr.

Immer wieder erfreulich zu sehen und zu hören ist das Engagement jugendlicher Musikerinnen und Musiker. Das Jugendorchester Wita, ein Zusammenschluss junger Menschen aus Wullenstetten, Illerberg, Aufheim, Senden und Illerzell, hat sich in wenigen Jahren zu einem beachtlichen Orchester entwickelt und eröffnete das Konzert. Tempi, synkopische Elemente, klanglich gut aufeinander abgestimmt, fanden ihren Ausdruck in „Try Everything“ (gesungen von Shakira im Disneyfilm Zoomania) „The Lion King“ (von Elton John und Hans Zimmer, bearbeitet von John Higgins) und auch das bekannte „Mah-nà Mah-ná von Piero Umiliani waren zu einem Trio gebündelt. Das kam beim Publikum gut an.

Jahreskonzert der Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg begeistert

Das Akkordeonorchester unter Leitung von Martin Stark entführte die Zuhörerschaft unter den Himmel der französischen Hauptstadt: „Sous Le Ciel De Paris“, der bekannte Musettewalzer von Hubert Giraud. Ein netter Gag waren die in fröhlichem Geplauder vertieften Spielerinnen als „les voix des Paris“. Die Stimmen der Frauen aus den Straßencafés vermittelten eine Atmosphäre der Leichtigkeit. Zuvor waren die Musikerinnen und Musiker in der Suite „City Moments“ von Hans-Günther Kölz in New Yorker Straßen unterwegs. Aus den temporeichen Rhythmen von Willi Münch war leicht zu erkennen, wo der nächste Stopp auf der Reise ist: in Brasilien. Bei „Bavarian Dixi“ von Werner Niehues wissen die Besucher, wo man „dahoim“ ist. Ein gelungener Ausflug in die weite Welt.

Etwas Besondere sind nach wie vor die „IllerSinfoniker.“ Das einstmals große Orchester hat sich zu einem Kammermusikensemble verkleinert. „Wiener Bonbon“ von Johann Strauss war das erste Zuckerl, das die Gäste genießen konnten. „Im Prater blüh‘n wieder die Bäume“ und „Frühling in Wien“, stammen aus der Feder des berühmten Musikers Robert Stolz. Geleitet wird das Orchester ebenfalls von Martin Stark. Es gab viel Beifall für gern Gehörtes.

Internationale Stücke im Bürgerhaus Senden

Einen markanten Schlusspunkt setzte Markus Kolb mit dem Blasorchester der Musikvereinigung mit „New York Overture“ von Kees Vlak. Es ist ein in Musik gefasster Blick aus dem Fenster eines landenden Jets auf dem Airport. Die Zuhörer erleben musikalisch das Leben dieser pulsierenden Stadt. Verwoben sind Facetten aus Werken bekannter Musiker wie Gershwin, Bernstein oder auch Copland. Das stattliche Orchester unter stringenter Leitung Kolbs enthielt Rhythmus und Melodik, die Musik „made in USA“ ausmachen. Fast lyrisch nahm sich dagegen „Crossroad“ von Carl Wittrock aus. Seine Empfindungen über diese beeindruckende Landschaft mit den Weiten der Prärie, tobenden Wasserfällen, großartigen Felsformationen fanden sich in dem Lied wieder, es erschien wie ein Bild aus Musik. Bezaubernd im Mittelteil der Klang der Flöten im Zusammenspiel mit den Klarinetten, immer auf der satten Basis des Percussion-Instrumentariums.

Ein originelle und zugleich charmante Verbindung zu den besuchten Ländern schaffte Jutta Kounovsky – Moderation einmal anders. Bevor ein neues Ziel ins Auge gefasst wurde, plauderte sie selbstverständlich mit Akzent und entsprechendem Outfit über das Land und seine Besonderheiten. So steigt sie als Lady Liberté – die Freiheitsstatue – mit Strahlenkranz auf dem Haar von ihrem Inselchen hinab in den Großstadtdschungel New Yorks.

Nach nahezu drei Stunden ging ein kurzweiliges Programm zu Ende, das wieder einmal zeigte, wie wichtig Vereine für das kulturelle Leben einer Stadt sind. Sie sind ein Bindeglied für das kulturelle Leben einer Gemeinschaft.