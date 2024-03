Konzert der Musikvereinigung: Musikalische Vielfalt und druckvolle Rhythmen

Die Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg feierte ihr 70-jähriges Bestehen am Wochenende mit einem dreistündigen Abend voller musikalischer Kontraste.

70 Jahre jung ist die Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg. Jung, nicht alt, wie man bei diesem "Best of 70" sehr schnell merkte, denn die vier Ensembles der 1954 ins Leben gerufenen Verbindung spielten mit Freude, Tempo, guter Laune. Und der Blick auf die Bühne zeigte auch: Über Nachwuchsprobleme, wie sie andere Vereine belasten, hat man in Senden offenbar nicht zu klagen. Den Einstieg in den Abend lieferte das Jugendorchester WITA unter Leitung von Franziska Kolb – und da war Aufhorchen angesagt.

Als erstes Stück hatte sich das junge Ensemble eine Blasorchesterfassung der "Bohemian Rhapsody" von Freddy Mercurys Band "Queen" ausgesucht und machte schon hier deutlich, dass auch schwierige Stücke und Passagen kein Problem darstellen. Das legendäre Stück, das Mercury als Persiflage und Hommage an Opern-Opulenz mit überbordender Fantasie in Pop und Rock komponierte, bekam in der Fassung von John Berry etwas von einem Dancehall-Hit – und WITA hatte sichtlich Freude am Umsetzen des Stücks.

Nicht weniger gelungen die weiteren Ausflüge in die Welt der 1970er mit "Children of Sanchez" und dem italienischen Nonsens-Hit "Mah-nà-Mah-nà" von Piero Umiliani. Eine peppig gespielte, als Ohrwurm fest im Gedächtnis festsitzende Gute-Laune-Infusion, zu der auch die eingängige Songadaption "Let it go" aus dem Disneyhit "Die Eisprinzessin" perfekt passte. Das junge Ensemble, ganz und gar mit frühlingsgrünen Krawatten gewandet, beeindruckte auf ganzer Linie. Einen extra Applaus gabs für die Dirigentin Franziska Kolb – deren Dirigentenstab übrigens stilecht ebenfalls froschgrün leuchtete.

Jahreskonzert in Senden: Junge Instrumente und glamouröse Klänge

Das Akkordeon ist ein "junges Instrument", wie Moderatorin Jutta Kounovsky zu berichten wusste. Die Autorin und Bibliothekarin führte gut aufgelegt durch den Abend und wusste eine Menge über die Musikvereinigung zu erzählen. Das Akkordeonorchester ist seit den frühen 1970ern Teil der Musikvereinigung – nachdem es 1969 mit beeindruckenden 70 Akteuren ein erstes Konzert gegeben hatte.

Heute sind es etwas weniger Aktive, aber unter dem Dirigat von Martin Stark beeindruckten auch sie – vorneweg mit Ennio Morricone. Der italienische Filmmusikstar schuf die ikonischen Westernmusiken für "The Good, The Bad and the Ugly" und "Spiel mir das Lied vom Tod". Die Suite dieser Themen bekam das Akkordeonorchester beeindruckend nach am Original hin, inklusive Solo-Vocalise, Wüstensand-Feeling und den im Schlagzeug angedeuteten Pferdegalopp. Und mit "Music" von John Miles wehte ein unvergesslicher Sound der 70er durch die vollbesetzte Halle. Dafür gabs begeisterten Applaus.

Die Illersinfoniker scheinen das vielleicht einzige Ensemble zu sein, das unbedingt Nachwuchs braucht. Sonst laut Verein mit circa 35 Musikerinnen und Musikern vollständig besetzt, spielten sie in Kammermusikgröße mit sieben Aktiven auf der Bühne (wiederum unter Martin Starks Führung) Klassiker aus Oper und Entertainment – so etwa den Holzschuhtanz aus Albert Lotzings Oper "Zar und Zimmermann" und "The Entertainter" von Scott Joplin.

Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg unterhält über drei Stunden lang

Das Bild, das sich dem Publikum im Anschluss bot, bildete einen völligen Kontrast – das Blasorchester in voller Stärke füllte die Bühne und sicherte sich vom ersten Ton an die Aufmerksamkeit der Zuhörer. Satte Fanfarentöne etwa von Franco Cesarini, der zum 700-jährigen Bestehen der Schweiz eine herrlich glamouröse "Festival Fanfare" komponierte.

Dass es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kaum eigene Kompositionen für Blasorchester gab – sie waren den etablierten Komponisten nicht edel genug – forderte den Engländer Gustav Holst zu seiner "First Suite" heraus. Das Blasorchester (Leitung: Markus Kolb) spielte diese Suite, die den "The Planets"-Komponisten hören lässt, mit größter Dynamik und Detailschärfe – eine Kunst, die sich immer weiter steigernden Fanfaren der "Chaconne" aufzubauen. Ein dreistündiger, durchweg unterhaltsamer und mit erinnernswerten Melodien gespickter Abend ging mit einem Medley aus "Tanz der Vampire" zu Ende.

An diesem Festabend hatte die Musikvereinigung noch eine besondere Ehrung vorzunehmen: Kurt Dietrich wurde für 70 Jahre aktive Mitgliedschaft im Verein zum Ehrenmitglied ernannt.