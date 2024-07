Entstehen am Sendener Bahnhof große Werbetafeln?

Rund um den Sendener Bahnhof sind die Bagger angerollt, eine Grube wurde in der Bahnhofstraße bereits ausgehoben. In den kommenden Jahren wird es hier einige Veränderungen geben, denn das Bahnhofsumfeld der zweitgrößten Kommune des Landkreises Neu-Ulm wird neu gestaltet. Für Fahrgäste soll es komfortabler werden, die neuesten Entwürfe sehen außerdem mehr Fahrradstellplätze vor. Aber wird es künftig in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof auch große, beleuchtete Werbetafeln geben? Mit dieser Frage hat sich der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Stadt in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend beschäftigt.

