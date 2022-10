Senden

12:30 Uhr

Es gibt keinen Nachfolger: Metzgerei Span in Wullenstetten schließt

Karl und Anita Span hätten ihre Metzgerei an der Römerstraße in Wullenstetten gerne an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin übergeben, aber niemanden gefunden.

Plus Das Ehepaar Span möchte in Rente gehen. Zwei Jahre suchte es nach jemandem, der seine Metzgerei in Wullenstetten übernimmt - ohne Erfolg.

Von Angela Häusler Artikel anhören Shape

Gerüchte, dass die Metzgerei Span schließen wird, machten in den vergangenen Jahren im Sendener Ortsteil Wullenstetten immer wieder die Runde. Jetzt ist es gewiss: Karl und Anita Span sperren Ende November ihren Laden zu. Personalmangel und gestiegene Energiekosten sind aber nicht der Grund: Das Paar will schon länger in Rente gehen. Doch wegen der aktuell schwierigen Bedingungen hat sich bisher kein Nachfolger gefunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .