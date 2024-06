Hat der Sendener Seniorentreff bald weniger Mitspracherecht?

Im Seniorentreff in Senden können sich alle ab 55 Jahren treffen. Warum eine geplante Änderung der Geschäftsordnung einigen jedoch Sorgen bereitet.

Beraten statt Mitbestimmen: Rosy Engelhardt befürchtet, dass ihre Rolle künftig darauf reduziert werden könnte. Zumindest dann, wenn die geänderte Fassung der Geschäftsordnung des Sendener Seniorentreffs am kommenden Dienstag die Zustimmung des städtischen Hauptausschusses bekommen sollte. Die würde wohl einige tiefgreifende Veränderungen für die Seniorenbegegnungsstätte beinhalten. Engelhardt, Vorsitzende des Arbeitskreises des Seniorentreffs, beschreibt die aktuelle Situation als "Unruhestand" statt Ruhestand.

Arbeitskreis des Seniorentreffs vertritt dessen Interessen gegenüber der Stadt

"Das lassen wir uns nicht gefallen. Auch wenn wir nicht mehr die Jüngsten sind, wollen wir in unserer Freizeit nicht fremdbestimmt werden", so formuliert es Engelhardt in einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt. Die Überschrift lautet: "Aufstand der Senioren in Senden". Konkret geht es vor allem darum, dass die neue Geschäftsordnung vorsieht, den Arbeitskreis des Seniorentreffs grundlegend zu verändern. Die Sorge: Künftig habe dieser bei den Angelegenheiten des Treffs nur noch eine beratende Funktion statt eines Mitspracherechts.

Bisher ist die Aufgabe des Arbeitskreises laut Engelhardt folgende: Er vertritt die Interessen der Seniorinnen und Senioren gegenüber der Stadt. Gegründet worden sei die Institution vor mehr 30 Jahren zeitgleich mit dem Seniorentreff, um ebendiese Funktion einzunehmen. Die neue Geschäftsordnung sieht hier einige Änderungen vor: Künftig soll der Arbeitskreis zum Beispiel drei ständige Mitglieder beinhalten. Neben der Leitung des Seniorentreffs, die bei der Stadtverwaltung angestellt ist, sollen die beiden Seniorenbeauftragten aus dem Stadtrat Sendens im zukünftigen Arbeitskreis gesetzt sein. Die eindeutige Trennung zwischen Interessenvertretung der Seniorinnen und Senioren einerseits und der Stadt andererseits wäre dadurch nicht mehr gegeben.

Kann aktueller Arbeitskreis des Seniorentreffs bald leicht überstimmt werden?

Engelhardts Befürchtungen gehen jedoch weiter: Aktuell ist sie das einzige Mitglied des Arbeitskreises – vor allem, weil sich im Oktober 2022 aus verschiedenen Gründen niemand anderes für die ehrenamtlichen Positionen bewarb. Aus bis zu sieben Mitgliedern kann der Kreis bestehen – wovon durch die vorgesehenen Änderungen noch vier Plätze für Seniorinnen und Senioren übrig bleiben würden. Werden diese bei den nächsten Wahlen im Oktober 2025 nicht alle besetzt oder sollten nicht alle Seniorenvertreterinnen und -vertreter bei jeder Sitzung da sein, könnten sich die drei ständigen Mitglieder absprechen und Entscheidungen durchsetzen. Ohne dass die Anderen die Möglichkeit hätten, sich dagegen zu wehren. So zumindest die Sorge der 65-jährigen Sendenerin.

Auch, dass die geplante Geschäftsordnung unter anderem explizit erwähnt, dass die Leitung des Seniorentreffs künftig auch für die "programmatische Konzeption/Weiterentwicklung des Seniorentreffs" verantwortlich sein soll, hinterlässt bei Engelhardt kein gutes Gefühl. Sie selbst wird deshalb zu der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag, 4. Juni, um 19 Uhr kommen. Sie hat nach eigenen Angaben bereits mit einigen Seniorinnen und Senioren telefoniert, ihnen erklärt, um was es geht, und an sie appelliert, so zahlreich wie möglich ebenfalls zu erscheinen.