Umfrage in Senden und Illertissen: Backen Sie Plätzchen noch selbst?

Die Weihnachtszeit hat ihre Rituale. Und da gehört das gemütliche Verzehren von Zimtsternen, Vanillekipferln und ähnlichen Köstlichkeiten, womöglich selbstgebacken, dazu. Jedenfalls schwören einige auf Eigenproduktion, andere wiederum nehmen es mit der Tradition nicht so genau. Entweder sie lassen sich mit Selbstgebackenem beschenken oder bedienen sich in den Geschäften. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Backen sie die Plätzchen noch selbst?

