Umfrage in Senden und Illertissen: Wie beschenken Sie Ihre Lieben zu Ostern?

Den Osterhasen beim Schenken zu unterstützen, mag heutzutage gar nicht so einfach sein. Schokohasen und bunte Eier sind dabei die Klassiker und haben Tradition. Doch die Schokolade ist teurer geworden, auch die Erwartungen mögen sich geändert haben. Soll es was Nützliches oder was Süßes sein? Oder ist es unverbindlicher, seinen Lieben Geld zu schenken? In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Wie beschenken Sie an Ostern Ihre Familie?

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89257 Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ostern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis