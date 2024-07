„Kultureller Diamant“: So sehen die ersten Pläne für die neue Stadtbücherei aus

Es ist eine kleine Kamerafahrt durch einen Teil der zukünftigen Sendener Innenstadt: Wenn man vom Bürgerhaus über den Marktplatz in Richtung Harderstraße geht – oder in diesem Fall fliegt, denn in der virtuellen Führung ist man gewissermaßen ein Vögelchen –, ragt sie vor einem auf: Die neue Stadtbücherei in Senden, der Weg umrahmt von viel Grün. Rechts der Spielplatz, den es auf dem Marktplatz bereits gibt, links ein paar kleinere Bäume und Bänke, auf denen Menschen sitzen.

