Neue Polizeidienststelle: Sendens „bestbewachte Baustelle“ feiert Richtfest

Von der „bestbewachten Baustelle“ war die Rede beim Richtfest für die künftige Polizeidienststelle in Senden. Das konnte scherzhaft verstanden werden oder eben als Hinweis, dass es vom derzeitigen Polizei-Sitz im Rathaus zum künftigen nur ein Katzensprung ist. Die Beschäftigten konnten somit zusehen, wie das neue Gebäude, in dem sie künftig Dienst tun, in die Höhe wuchs.

Neue Polizeidienststelle in Senden wurde in rekordverdächtigem Tempo fertig

Das geschah in einem geradezu rekordverdächtigen Tempo. Gerade mal drei Monate vergingen vom Spatenstich Mitte Februar bis zur Fertigstellung des Rohbaus Mitte Mai. Der feierliche Akt am Freitag mit traditionellem Richtspruch, zahlreichen Gästen und einem kleinen Umtrunk fand somit mit einiger zeitlicher Verzögerung statt.

Möglich war das hohe Tempo durch die Bauweise: Die Sendener Wohnungs- und Städtebaugesellschaft als Bauherrin und künftige Vermieterin sowie ihr Architekt Martin Maslowski setzten ganz auf den Betonfertigteilbau. Die im Werk vorgefertigten Teile mussten dann auf der Baustelle lediglich noch „aufeinandergestapelt und vergossen werden“, erläutert der Planer, der als weitere Besonderheit auf die erhöhten Ansprüche an die Sicherheit verweist.

Polizeidienststelle ist „einbruchsicherstes“ Gebäude Sendens

Scherzhaft wäre das Gebäude als das einbruchsicherste der Stadt zu bezeichnen. Dass auf der Baustelle schließlich alles wie am Schnürchen lief, hob Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf in ihrer Ansprache hervor, in die sie wiederum einen kleinen Scherz verpackte. Sie hätte sich das nicht gefallen lassen vom Vermieter (der sie als Ratshauschefin in Stellvertretung selbst ist), unkte sie mit Anspielung auf die Undichtigkeiten im Rathausgebäude, von denen speziell die Polizei betroffen ist: Bei Regen tropft es derzeit in die Ermittlungen.

Künftig, fuhr die Bürgermeisterin fort, werde den Polizei-Beschäftigten nicht nur ein zeitgemäßes Büro-Ambiente zur Verfügung stehen, sondern mit 800 Quadratmetern auch die dreifache Nutzfläche. „Der Plan geht auf, der Rohbau steht“, dichtete Stefan Schilling in seinem Richtspruch-Poem. Läuft alles weiterhin so gut, rechnen die Verantwortlichen mit einem Bezugstermin noch Ende dieses Jahres.