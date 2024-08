Sendenerin ist mit Austauschprogramm für drei Monate in New Ulm

Im Moment ist Annika Fischer so etwas wie eine Art Promi: Auf einer Parade durfte sie auf einem Wagen mitfahren, überall im Ort wird sie erkannt, alle möchten ihr etwas zeigen. Eigentlich wohnt die 23-Jährige in Senden. Für zwölf Wochen ist sie nun aber auf einem anderen Kontinent zu Hause – und doch irgendwie auch nicht: Denn auch in Minnesota in den USA gibt es ein Neu-Ulm – das hier allerdings erwartungsgemäß „New-Ulm“ heißt.

Dass sie hier einmal für drei Monate leben wird, weiß Fischer bereits seit einiger Zeit: Sie nimmt seit Anfang Juli am „Hans-Joohs-Exchange-Program“ teil, einem Austauschprogramm, bei dem jeweils eine junge Arbeitnehmerin oder ein junger Arbeitnehmer aus der Region nach New-Ulm in Minnesota zieht – und andersherum. Vor Ort gibt es dann das volle Programm: Leben in einer Gastfamilie, alles auf Englisch, andere Kultur, anderer Job und und und.

Bei dem Austauschprogramm zieht ein junger Arbeitnehmer drei Monate nach New-Ulm – und umgekehrt

„Reinschnuppern in den amerikanischen Berufsalltag“, nennt das die Stadt Ulm auf ihrer Website, die das Programm gemeinsam mit der Stadt Neu-Ulm und den Vereinen „Lions Club“ und „Rotary“ organisiert. Es existiert in dieser Form bereits seit 1988. Dass es so ein Angebot gibt, fand Fischer jedoch eher zufällig heraus: Im Gegensatz zu ihrer aktuellen Heimatstadt in den nördlichen USA – in der das Austauschprogramm ihrer Erfahrung nach deutlich bekannter zu sein scheint – kannte sie vor ihrer Bewerbung niemanden, der oder die es bereits absolviert hat. Stattdessen sah sie bei der Stadt Ulm einen Post auf Instagram, sie bewarb sich – und konnte nicht sofort genommen werden.

Für Fischer war das im Nachhinein allerdings kein Problem sondern hat sich zu ihrem Vorteil herausgestellt: Sie bekam den Platz dann direkt für 2024 angeboten und konnte durch diese Zusage ihre dreimonatige Abwesenheit bei ihrer Arbeit gut vorbereiten. „Mein Chef hat sich für mich gefreut, aber es war schon eine Herausforderung es so hinzubekommen, dass alle meine Aufgaben von anderen übernommen werden können“, erzählt Fischer. Sie hätten es aber am Ende „ganz gut geregelt bekommen“, und somit war der Weg frei für die 23-Jährige für ein paar abenteuerliche Monate fernab der Heimat – und in einem ganz anderen Alltag.

Das Praktikum, das Fischer in New-Ulm macht, habe nichts mit ihrem normalen Beruf zu tun. Eigentlich arbeite sie bei Schwenk in Ulm im Büro, in den USA ist sie bei „Park & Recs“ beschäftigt. Damit ist in diesem Fall nicht die US-Sitcom gemeint, sondern unter anderem all die Dienstleistungen, die sich darum kümmern, dass Parkanlagen, Grünflächen und Nationalparks gut gepflegt sind. Aber auch die Arbeit im Fitnessstudio gehört dazu – oder Feriencamps zu betreuen. „Ich werde hier einfach dort eingesetzt, wo ich gebraucht werde“, sagt Fischer.

Sendenerin geht es vor allem darum, den Alltag in den USA zu erleben

Ihr sei es vorab egal gewesen, was genau sie in den USA macht: Ihr Fokus lag nicht auf gezielten, beruflichen Erfahrungen, sondern denen darüber hinaus und dazwischen: „Mir geht es vor allem darum, die Sprache zu sprechen“, erzählt Fischer. Seit der Schule hatte sie kaum die Möglichkeit Englisch zu sprechen, nur ab und zu im Berufsalltag. Und außerdem: „Ich war noch nie in Amerika und will neue Leute und das Land ganz anders kennenlernen, indem ich so richtig hier im Alltag lebe.“

Und dieser Alltag ist dann doch noch einmal deutlich anders als der, den Fischer in Senden gewohnt ist. Ihre größte Umstellung: wieder in einer Familie zu leben, nicht für sich selbst kochen zu können – und überall mit dem Auto hinfahren zu müssen. „Hier fährt wirklich keiner Fahrrad“, erzählt sie. Und öffentlichen Nahverkehr gebe es auch nicht wirklich.

Ein bisschen deutsch sei New-Ulm dann aber schon. Es gebe zum Beispiel ein Glockenspiel, eine Statue von „Herman the German“ und auch ein Oktoberfest. Dennoch: „In den ersten Tagen hat es sich ein bisschen komisch angefühlt, bei Fremden zu wohnen“, sagt Fischer. Sie sei jedoch von allen so herzlich aufgenommen worden und überhaupt seien die Leute in New-Ulm so offen und freundlich, dass sie sich schnell willkommen gefühlt habe.

„Viele haben mich schon gefragt, ob ich überhaupt zurückkommen werde.“ Zurückkommen, das wird Fischer auf jeden Fall. Aber in den verbleibenden Wochen bis Anfang Oktober möchte sie noch geballt so viel von aus New Ulm und den USA mitnehmen wie möglich.