Sicherheitswacht: "Die Zeiten in Senden haben sich geändert"

Plus Angela Ogden und Uwe Häussler sind seit 15 Jahren ehrenamtlich bei der Sicherheitswacht tätig. Die Akzeptanz in Senden sei groß – es gibt jedoch Ausnahmen.

Reden, immer wieder reden. Das ist der Weg, um sich bei den Jugendlichen Respekt und Anerkennung zu verschaffen, sagt Angela Ogden. Die 56-Jährige ist seit 15 Jahren für die Sicherheitswacht in Senden zuständig und damit eine der dienstältesten Mitarbeiterinnen. Seit dem Jahr 2000 gibt es die Sicherheitswacht in Senden, "seitdem haben sich die Zeiten schon geändert", sagt ihr Kollege Uwe Häussler, der genauso lange dabei ist. "Man spürt schon, dass der Respekt abgenommen hat", sagt er. Die beiden haben in ihrer langjährigen Tätigkeit einiges erlebt - und sind froh, dass ihr ehrenamtlicher Alltag nach Corona wieder im geregelten Rahmen abläuft.

