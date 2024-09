So sieht es in der neuen Grundschule in Senden aus

Dienstagmorgen wird sich die neue Grundschule am Sendener Schulzentrum nach und nach mit Schülerinnen und Schülern füllen. Am Nachmittag vor dem großen Tag herrscht hier noch geschäftiges Treiben: In der Aula schraubt ein Mann an den Deckenleuchten, ein paar Meter weiter bespricht sich das Team der Ganztagsbetreuung. Das gesamte Schulhaus wird mit Radioprogramm beschallt – Lautsprechertest. Mittendrin eine sichtlich stolze Christine Kröner, Rektorin der Bürgermeister-Engelhart-Schule: „Da möchte man fast nochmal selbst in die Schule gehen“, sagt sie und strahlt. Sie findet den Neubau „brutal schön“ und hofft, dass er den Kindern auch gefallen wird.

