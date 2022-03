Senden/Vöhringen

vor 51 Min.

Ein Teil von Illerzell wird künftig mit Trinkwasser aus Senden versorgt

Plus Eine Notversorgungsleitung für Trinkwasser verbindet Senden mit Vöhringen. Für einige Illerzeller ergibt sich dadurch aber nur eine kleine Veränderung.

Von Angela Häusler

Im Notfall kann die Stadt Vöhringen künftig Wasser aus Senden beziehen. Das ist in einem Vertrag geregelt, den der Sendener Werkausschuss am Dienstagabend positiv beschieden hat. „Eine Wasserpartnerschaft und ein Beispiel für interkommunale Zusammenarbeit“ - so bezeichnete Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf das Vorhaben. Zu diesem Zweck wurde bereits eine „Wassernotversorgungsleitung“ gebaut, die die Netze beider Kommunen zwischen Senden und Illerzell miteinander verbindet und so Trinkwasser liefern kann.

