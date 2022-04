Senden/Vöhringen

vor 33 Min.

Warum Senden und Vöhringen die Müllentsorgung nicht abgeben wollen

Vöhringen bleibt beim Nein zur Rückübertragung abfallwirtschaftlicher Aufgaben an den Landkreis. In Senden fiel die Entscheidung denkbar knapp aus.

Plus Der Abfallwirtschaftsbetrieb verspricht sich einige Vorteile von einem kreisweiten Modell. Doch die Stadträte in Senden und Vöhringen überzeugt das nicht.

Von Angela Häusler

Denkbar knapp ist in Senden die Entscheidung gegen die Rückübertragung abfallwirtschaftlicher Aufgaben an den Landkreis Neu-Ulm ausgefallen: Mit einem Stimmenpatt von 14:14 lehnten die Stadträtinnen und Stadträte am Dienstagabend ab, dass der Kreis sich künftig um die örtliche Müllentsorgung kümmert. Auch die Nachbarstadt Vöhringen will Müllabfuhr und Recyclinghöfe weiterhin selbst verwalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .