Vöhringen

vor 48 Min.

So geht die Stadt Vöhringen gegen Rabauken auf dem Recyclinghof vor

Plus Seit einiger Zeit sind Security-Mitarbeiter auf dem Recyclinghof in Vöhringen tätig. Das soll auch weiterhin der Fall sein, weil es einige Vorfälle gab.

Von Angela Häusler

Rabauken auf dem Recyclinghof – diesem Problem begegnet die Stadt Vöhringen nun mit einem Sicherheitsdienst: Sie will auch in Zukunft Security-Mitarbeiter am Wertstoffhof beschäftigen. Für den Dienst sind 10.000 Euro im städtischen Haushalt eingeplant. Von dem Geld soll eine Sicherheitsfirma beauftragt werden, die den Betrieb im Auge behält. Die Pressesprecherin der Stadt äußert sich auf Nachfrage unserer Redaktion über die Hintergründe der Entscheidung.

