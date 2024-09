Wenn die Polizei ausgezogen ist, wird das Rathaus erstmal umgebaut

Der Neubau der Polizei neben dem Rathaus in Senden ist in Rekordzeit hochgezogen worden, im Juli war bereits Richtfest. Das bedeutet, dass die bisher von der Polizei genutzten Räume im Rathaus bald frei werden, was der Stadtverwaltung neue Möglichkeiten eröffnet. Unter anderem soll das Trauzimmer wieder dort eingerichtet werden. Im Sendener Stadtrat wurden die Umbaupläne nun vorgestellt. Vorläufig gibt es zwar nur eine Kostenschätzung, doch klar ist jetzt schon: Die Stadt muss dafür tief in die Kasse greifen.

