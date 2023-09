Senden

06:00 Uhr

Wie sieht Sendens Zukunft im Gewerbe aus?

Plus Mit Manuel Haas hat die Verwaltung einen neuen Mann für Wirtschaftsförderung und Koordination. Er will die Stadt wirtschaftlich weiterbringen – und interne Abläufe verbessern.

Von Carolin Lindner

Welches Gewerbe passt nach Senden und was bringt die Stadt wirtschaftlich weiter? Um diese Fragen drehen sich zurzeit viele Gedanken von Manuel Haas. Der 39-Jährige ist seit einigen Wochen für Koordination und Wirtschaftsförderung im Rathaus zuständig. Dazu gehört unter anderem, Flächen an Gewerbetreibende zu vermarkten. "Früher hat man einfach die Grundstücke verkauft und damit war die Sache vom Tisch und aus dem Kopf - das läuft heute anders", sagt Haas. Bei den insbesondere in Senden knappen Flächen müsse eine Kommune genau überlegen, welcher Betrieb dort hinpasst. Und das sei gar nicht so einfach, weil auch die Zukunft mit bedacht werden soll.

Bei kleineren Lücken übt die Verwaltung derzeit sozusagen schon mal das angestrebte Vorgehen. An der Gemarkungsgrenze zu Vöhringen in der Nähe des Logistikers Honold siedelt sich beispielsweise die Firma Intipa an, die Tierparks mit Nahrungsmitteln versorgt. Geschäftsführer Thomas Ludwig nutzte die Hilfe der Kommune, so konnte das Projekt zügig abgeschlossen werden. Das Rathaus wolle ein Ansprechpartner für Gewerbetreibende sein, die sich ansiedeln oder innerhalb Sendens vergrößern wollen, oder auch für Verkäufer von Gewerbeflächen, sagt Haas.

