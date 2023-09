Senden

vor 28 Min.

Mode-Riese Schmid verkleinert sich – Senden droht Mega-Leerstand

Ein Einkaufsriese in Senden: Schmid will die große Immobilie im Vordergrund verlassen. Und einen Neubau auf der Fläche des Sportmarktes im Hintergrund realisieren.

Plus Der Stadt Senden drohen große Umwälzungen im Handel: Der Moderiese Schmid will sich verkleinern, somit ist die Zukunft des 13.000-Quadratmeter Einkaufstempels gegenüber Inhofer offen.

Von Oliver Helmstädter

Schmid in Senden will schrumpfen: Wie jüngst im Bauausschuss bekannt wurde, will das Unternehmen mit Sitz in Augsburg seinen großen Standort (Berliner Straße 7) aufgeben. Künftig wolle sich das Unternehmen, das insgesamt 54 Filialen betreibt, auf seinen weit kleineren Sport-Standort (Berliner Straße 6/8) konzentrieren.

Schmid verkleinert sich: Ein Schlag für Senden

Für die "Einkaufstadt mit Herz", wie sich Senden gerne nennt, wäre das ein schwerer Schlag. Denn die Fokussierung auf das kleinere Geschäft würde den Auszug aus dem riesigen Hauptgeschäft bedeuten. Hier ist das Unternehmen Mieter bei der Immobilientochter von Möbel Inhofer. Wie es auf Nachfrage dort heißt, sei bislang keine Kündigung eingegangen.

