Geplantes Neubaugebiet bereitet Anwohnern in Wullenstetten Sorgen

Seit vielen Jahren sucht die Stadt Senden nach Bauplätzen. Ein Neubaugebiet in Wullenstetten, über das der Bauausschuss der Stadt seit November 2022 diskutiert, erhitzt bereits etwa genauso lang die Gemüter der Anwohnerinnen und Anwohner. Auf dem knapp 7000 Quadratmeter großen Grundstück zwischen der Römerstraße, Im Gerinne und der Johann-Glocker-Straße sind sieben Häuser und eine Tiefgarage angedacht.

Das bestehende Wohngebiet liegt ebenso wie das geplante Neubaugebiet in einem Tal, wo sich bei starken Regenfällen das Wasser sammelt. Dreimal in fünf Jahren stand das Wasser in den Kellern, erzählt ein Anwohner bei einem Treffen mit einigen Stadträten. Im Namen der Nachbarschaft erzählt er den Kommunalpolitikern von ihren Sorgen, von denen sie glauben, dass Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf sie ignorieren würde.

Anwohnerinnen und Anwohner des geplanten Wohngebiets in Wullenstetten sind besorgt

Im Haus eines Anwohners, der ebenso wie alle weiteren Anwesenden seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, liegen Dokumente ordentlich sortiert auf dem Tisch. Eine Anwohnerin blättert immer wieder durch einen dicken Ordner, in dem sie seit zwei Jahren jeglichen Schriftverkehr mit der Stadtverwaltung sammelt, Bilder und Grafiken abheftet und gewissermaßen Beweise sichert, die sie nun den Räten zeigt.

Der Grund für das Treffen ist einerseits die Angst, dass sich die Lage wegen der geplanten Häuser und dem dafür nötigen Tiefbau noch verschlimmern wird: „Wenn uns wegen der Bauten ein Teil des Bodens als Schwamm wegfällt, rauscht uns das Wasser sowas von um die Ohren“, sagt einer der Anwohner. Andererseits sitzen die Kommunalpolitiker und Anwohnerinnen und Anwohner am Tisch, um zu verstehen, wieso ihre Bedenken in ihren Augen seit nunmehr zwei Jahren ignoriert werden.

Wullenstetter Anwohnerinnen und Anwohner kämpfen gegen Baupläne

Zuletzt habe außerdem ein dem Stadtrat vorliegendes Bodengutachten ergeben, dass das Grundwasser im neuen Wohngebiet nur 1,6 Meter tief sei. Die Empfehlung des Gutachters ist, die Höhe des Rohfußbodens 75 bis 100 Zentimeter über dem anstehenden Gelände anzuheben. Nach Norden sind laut einem Anwohner obendrein keine Kellerzugänge möglich. Für Stadtrat Dietmar Roschkar (BiSS) ist die Sache klar: „Wenn ich ein Grundstück hier hätte, würde ich die Finger davon lassen.“

Der Kellerlichtschacht eines Anwohners des Wohngebiets in Wullenstetten bei Starkregen. Foto: Privates Archiv

Auch Ratskollege Helmut Meisel (Grüne) bezeichnet die Vorhaben des Investors, S.D.L. Projektbau aus Elchingen, als „abenteuerlich“. Die Frage sei, ob das Wasserwirtschaftsamt ein solches Vorhaben genehmigen würde. Doch der Investor und die Stadtverwaltung halten scheinbar großteils am jüngsten Bebauungsplan fest. Dieser sieht 38 Wohneinheiten in fünf Mehrfamilienhäusern und zwei Doppelhäusern sowie in überdurchschnittlich feuchtem Bodengebiet vor.

Die Anwohnerinnen und Anwohner befürchten wegen der „neuen Nachbarn“ außerdem ein höheres Verkehrsaufkommen im Wohngebiet. Vor allem was die Zufahrt zu den Neubauten angeht, blicken die Anwohner mit Sorge auf die „Spitzkehre“, die steile, enge und schon jetzt hochfrequentierte Kurve herunter ins Tal. In Zukunft muss sich, so die Überzeugung der Anwohner, der Verkehr wegen der Straßenführung auch im Gebiet der Johann-Glocker-Straße und Rauthstraße erhöhen.

Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf im Fokus der Kritik

Angesichts der Einwände der Anwohner, die gewissermaßen ihre Existenz in Gefahr gebracht sehen, stellt sich den Anwesenden besonders eine Frage: Warum hält die Stadt nach gegenwärtigem Stand an den Planungen des Investors fest? Die Anwohner und Stadträte haben eine Vermutung: Auf einer Grünfläche, die sich im Besitz des Investors befindet, liegt eine Abwasserleitung, und damit gewissermaßen der Hund begraben.

Denn für die Leitung liegt laut den Stadtratsmitgliedern keine Dienstbarkeit vor. Der Vorwurf: Die Stadtverwaltung kommt dem Investor hinsichtlich der Gestaltung und Bebauung des Neubaugebiets „entgegen“ – dafür dürfe dann mutmaßlich die Abwasserleitung liegen bleiben.

Bei Starkregen sammelt sich das Wasser in der Nähe der Wohnsiedlung Im Gerinne. Anwohner befürchten, dass sich dieses Problem durch das geplante Neugebiet noch verschärfen wird. Foto: Andreas Rauchhaus (Archivbild)

Stadtrat Xaver Merk (BSW) bezieht bereits während des Treffens eine klare Position: Das Problem dürfe keinesfalls auf die Nachbarn abgeschoben werden. „Die Stadtverwaltung muss dafür sorgen, dass die Auswirkungen des Baugebietes so minimal wie möglich sind, sonst kann man keinen Bebauungsplan billigen.“

Auch ein geplantes Regenrückhaltebecken könne nach Ansicht der Bürger und Räte bei der Wasserproblematik zudem keine Abhilfe leisten. In der Sitzung des Sendener Bauausschusses am Dienstag soll laut Tagesordnung über die vorgebrachten Stellungnahmen der Bürger und Träger öffentlicher Belange sowie das weitere Bauvorhaben diskutiert werden.