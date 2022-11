In Senden entstehen viele neue Wohnungen und Häuser

Plus Zwei Bauvorhaben sind in Senden und Wullenstetten geplant - auch für Einkommensschwache. Eines könnte zeitnah fertig werden, ein anderes wurde erst mal ausgebremst.

Ein Grundstückseigentümer will in Wullenstetten gerne mehrere Häuser bauen - doch seine Pläne trafen nicht gerade auf Gegenliebe bei den Mitgliedern des Sendener Bauausschusses. Geplant hatte der Eigentümer vier Mehrfamilienhäuser, drei Doppelhäuser und ein Reihenhaus auf einem Grundstück zwischen Römerstraße und Im Gerinne. Die Einwände: zu groß, passt nicht ins Ortsbild, zu viel Verkehr. Dem Planer wurden mehrere Kriterien mit auf den Weg gegeben, damit das Bauprojekt aufseiten der Räte Zustimmung findet.