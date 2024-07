Sanierung: „Die Leute wollen das, sie hängen an ihrer Kirche“

Einem bekannten Sprichwort zufolge soll man „die Kirche im Dorf lassen“. In Wullenstetten würde man diesem Rat gern folgen: Denn die Pfarrkirche Mariä Verkündigung prägt das Ortsbild des Sendener Stadtteils entscheidend – und das bereits seit mehreren hundert Jahren. Während das Alter von mehr als 400 (beziehungsweise 500 Jahren im Fall des Kirchturms) einerseits den Charme des Gebäudes ausmacht, bereitet es der Wullenstetter Gemeinde mittlerweile einige Probleme: Besonders der Dachstuhl von Mariä Verkündigung muss dringend saniert werden. Die Empore ist bereits seit Jahren gesperrt. Was für die Sanierung fehlt, ist jedoch – wie in vielen ähnlichen Fällen – das Geld.

