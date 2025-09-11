Icon Menü
Sendener Dreifachturnhalle soll spätestens nach den Weihnachtsferien einsatzbereit sein

Senden

Sendener Dreifachturnhalle soll spätestens nach den Weihnachtsferien einsatzbereit sein

Die neue Dreifachturnhalle sollte schon seit einem Jahr fertig sein, nun ist zumindest ein Termin in Sicht. Was bereits in ein paar Wochen genutzt werden kann.
Von Annemarie Rencken
    Die Arbeiten an der neuen Dreifachturnhalle in Senden gehen dem Ende engegen.
    Die Arbeiten an der neuen Dreifachturnhalle in Senden gehen dem Ende engegen. Foto: Annemarie Rencken

    Was lange währt, wird wohl langsam gut: Die Arbeiten an der neuen Dreifachturnhalle im Sendener Schulzentrum nähern sich der Zielgeraden. In den Wochen nach dem Start des neuen Schuljahrs sollen wohl zumindest die Außensportanlagen für die Schülerinnen und Schüler einsatzbereit sein, sagt Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf im Gespräch mit unserer Redaktion. Ein paar Tage davor hängen hier bereits die Basketballkörbe, die Linien sind auf dem Boden aufgetragen. Hier und da feilen Bauarbeiter noch an der direkten Umgebung des Sportfelds. Und auch an der Halle selbst geht es voran.

