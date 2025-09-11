Sendener Dreifachturnhalle soll spätestens nach den Weihnachtsferien einsatzbereit sein

Was lange währt, wird wohl langsam gut: Die Arbeiten an der neuen Dreifachturnhalle im Sendener Schulzentrum nähern sich der Zielgeraden. In den Wochen nach dem Start des neuen Schuljahrs sollen wohl zumindest die Außensportanlagen für die Schülerinnen und Schüler einsatzbereit sein, sagt Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf im Gespräch mit unserer Redaktion. Ein paar Tage davor hängen hier bereits die Basketballkörbe, die Linien sind auf dem Boden aufgetragen. Hier und da feilen Bauarbeiter noch an der direkten Umgebung des Sportfelds. Und auch an der Halle selbst geht es voran.

Annemarie Rencken

89250 Senden

Dreifachturnhalle