So geht es weiter beim Umbau des Illertisser Vöhlinstadions

In knapp zwei Wochen beginnt für die Fußballer des FV Illertissen die neue Saison in der Regionalliga Bayern, der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands. Die Anforderungen an die Vereine in dieser Liga sind Jahr für Jahr höher geworden. Für die Spielzeit 2024/2025 haben zwar alle 18 Vereine die Zulassung des Verbands bekommen, das Verfahren wird aber auch für den FV Illertissen immer anspruchsvoller - unter anderem im Hinblick auf das heimische Vöhlinstadion. Seit 1977 ist der FVI dort zu Hause. Viel getan hat sich dort baulich seitdem recht wenig. Im Illertisser Stadtrat geht es daher seit einiger Zeit um die Frage: Wie kann man aus dem Sportstadion ein mindestens regionalligataugliches Fußballstadion schaffen, in dem gleichzeitig auch alle anderen Nutzer ihre Sportarten ausüben können? Weil die Diskussion bislang in nichtöffentlichen Sitzungen geführt worden sind, haben Stadt und Verein jetzt in einem gemeinsamen Mitteilung über den aktuellen Planungsstand informiert.

„Es ist dem Fußballverein 1921 Illertissen seit Jahren ein Anliegen, die Gegebenheiten für Besucher und Spieler im Bereich des Stadions zu verbessern. Konkret sind bauliche Maßnahmen hinsichtlich des Raumangebots, der Sichtverhältnisse, der Technik sowie der Ver- und Entsorgung allgemein erforderlich, um dem heutigen Standard in der vierthöchsten Spielklasse zu entsprechen beziehungsweise, um Auflagen seitens des Deutschen Fußballbunds (DFB) und des Bayerischen Fußballverbands (BFV) erfüllen zu können“, heißt es in dem Schreiben. Es gehe dabei aber, betont FVI-Vorsitzender Rainer Bleser im Gespräch mit unserer Redaktion, nicht nur um den Profisport in der Regionalliga, sondern auch um die Zukunft der Jugend im Verein. So soll ein Umbau unter anderem das neue Nachwuchsförderzentrum beherbergen.

Stadt und Verein haben zahlreiche Lösungsvarianten geprüft

Der FVI hat in enger Abstimmung mit der Stadt zahlreiche Lösungsvarianten geprüft. Ein kompletter Neubau eines Stadions mit Multifunktionsgebäude auf der grünen Wiese stand dabei ebenso zur Debatte wie eine reine Fußballarena innerhalb des Stadionbereichs. „Letzten Endes haben wir uns darauf verständigt, den Tribünenbereich und das Umfeld des Spielfelds baulich so umzugestalten und zu erweitern, dass wir uns den künftigen Anforderungen stellen können“, sagt Bleser. Diese Zukunftsfähigkeit betrifft mittlerweile viele verschiedene Aspekte, zum Beispiel Anpassungen im Bereich für die Gästefans, Mindestgrößen für die Mannschafts- und Schiedsrichterkabinen. Dabei sind sie in Illertissen räumlich derzeit absolut begrenzt. Der Vorsitzende meint: „Dass wir in den Planungen jetzt wieder einen Schritt weiter sind, ist ein wichtiges Signal für uns als Verein.“ Er betont aber auch, dass es eine Lösung „für alle Bedürfnisse“ geben müssen. Sprich: Bei jeglicher Planung muss sichergestellt bleiben, dass die Interessen des Schul- und Breitensportes gewahrt bleiben. Die Umsetzung des Bauvorhabens soll in Form eines Gemeinschaftsprojektes von Stadt und Fußballverein erfolgen.

Der FV Illertissen darf Entwurfsplanungen in Auftrag geben

In der Mitteilung erklären beide Parteien abschließend: „Der Stadtrat hat bereits sein Einvernehmen dazu erteilt, dass der FVI entsprechende Entwurfsplanungen in Auftrag geben kann. Alles Weitere wird sich dann im Zuge der anstehenden Beratungen ergeben.“ Offen bleiben in diesem Zusammenhang aber die Fragen nach der zeitlichen Umsetzung sowie der Kosten beziehungsweise deren Aufteilung. Bleser sagt: „Uns ist wichtig, dass der Ausbau so erfolgt, dass später infrastrukturell weiter darauf aufgebaut werden kann, um den nächsten Schritt zu gehen.“

Um die Zukunft ging es auch bei der alljährlichen Sommertagung der Regionalliga-Manager mit den Verantwortlichen des BFV am Bayern-Campus. Der Sportliche Leiter Sergio Pereira vertrat den FVI in München und dürfte mit Interesse das Impuls-Referat von BFV-Präsident Christoph Kern verfolgt haben. „Die Regionalliga Bayern ist keine Profi-Liga und wird auch in Zukunft keine Profi-Liga werden. Doch es ist die bayerische Spitzen-Liga und wir dürfen uns nicht kleiner machen als wir sind. Wir haben eine attraktive Spielklasse – und die wollen wir in den kommenden Jahren zusammen weiterentwickeln. Es gilt, die Regionalliga Bayern so gut wie möglich darzustellen, die Identität und Marke zu schärfen – und dazu müssen wir gemeinsam an einem Strang ziehen“, sagte der oberste BFV-Funktionär. Wie dieses Vorhaben konkret umgesetzt werden soll, war Thema einer anschließenden Workshop-Phase, bei der die Vereinsvertreter in Kleingruppen intensiv über die künftige Ausrichtung der Liga diskutierten.