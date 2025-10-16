So möchte Weißenhorn den Hochwasserschutz an Biber und Nebenroth verbessern

Das Thema Hochwasserschutz steht nach wie vor auf der Tagesordnung des Weißenhorner Stadtrats. Im Bauausschuss wurde besprochen, welche Pflege- und Instandhaltungsarbeiten bei Biber und Nebenroth sinnvoll sind. Stadtrat Franz-Josef Niebling (CSU) konnte in diesem Zusammenhang positive Neuigkeiten vermelden.

Mit Blick auf Starkregenereignisse und Hochwassersituationen hat der ungehinderte Durchfluss in Bächen und Flüssen eine besondere Bedeutung. Die Stadt Weißenhorn nahm daher vier kritische Stellen unter die Lupe. An der Biber: Biberachzell, Brücke Weißenhorner Straße. An der Nebenroth: Wehr an der Illerberger Straße, Rothweg und Bahnhofstraße. Im Fokus standen sogenannte Anlandungen im Gewässerbett, also Ablagerungen wie etwa Sand, Schlamm, Kies und andere Verunreinigungen.

An zwei untersuchten Stellen beschließt Weißenhorn Maßnahmen zum Hochwasserschutz

Wesentlich bei der Beurteilung der Maßnahmen waren auch Aspekte des Naturschutzes. So wurde eine Biologin mit der Kartierung der Bachmuschel beauftragt. Aus Sicht von Stadträtin Susanne Kuderna-Demuth (ÖDP) ein sinnvolles Unterfangen, da diese Muschelart in die Rote Liste der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten aufgenommen wurde, mit dem Vermerk „vom Aussterben bedroht“.

Nach Datenlage und Rückmeldung der unteren Naturschutzbehörde erachtet die Stadt an zwei der untersuchten Stellen entsprechende Maßnahmen für sinnvoll: in Biberachzell und der Illerberger Straße. Eine Fachfirma wurde mit Enladungsmaßnahmen, also der Beseitigung von Hindernissen, beauftragt. Die Kosten belaufen sich auf etwa 25.000 Euro.

Herbert Richter (SPD) hielt den hohen Aufwand, der mit diesem Thema verbunden sei, zwar für „Wahnsinn“, aber man müsse am Thema „dranbleiben“. Ihn wundere es eher, dass man nur zwei kritische Stellen ausfindig gemacht habe. „Wir sollten eher eine Stelle mehr bereinigen als zu wenig.“ Ulrich Fliegel (B90/Die Grünen) verwies darauf, dass man bei all diesen Maßnahmen mit Bedacht und Blick auf den Lebensraum vorgehen müsse.

Hochwasserschutzmaßnahmen sollen künftig gefördert werden können

Für die ÖDP konnte Kuderna-Demuth der Einschränkung auf zwei der vier Vorhaben zustimmen. Besonders wichtig seien aber für den Hochwasserschutz Retentionsflächen, um Überflutungen zu steuern. Dafür müsse man zusehen, entsprechende Pachtverträge abzuschließen.

Franz Josef Niebling (CSU), Mitglied des LEADER-Vereins „Regionalentwicklung Landkreis Neu-Ulm“, konnte von einem kürzlich gefassten Beschluss berichten, der künftig Förderungen von Maßnahmen zum Hochwasserschutz ermöglichen soll. Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte Niebling mit, dass dies insbesondere das KI-gestützte Pegelmessprogramm betrifft, das gerade im Landratsamt vorangetrieben wird.