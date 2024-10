BG Illertal in der 2. Regionalliga: Der Aufsteiger ist immer noch hungrig

Ihre Siegesserie ist beeindruckend! Seit mittlerweile 58 Pflichtspielen sind die Basketballer der BG Illertal, einem Zusammenschluss des TSV Illertissen und SC Vöhringen, ungeschlagen. Vor drei Jahren spielten sich noch in der Bezirksliga, dann folgte der Durchmarsch mit drei Aufstiegen in Folge bis in die 2. Regionalliga Süd. „Ich würde gerne noch die 60 vollmachen, das wird aber schwer“, meint Abteilungsleiter Giuseppe D’Angelo lachend. Schon im ersten Spiel muss der Aufsteiger am Samstag (18 Uhr) beim Top-Favoriten ran, dem SB-DJK Rosenheim. Respekt haben sie vor dieser Aufgabe, Angst nicht.

