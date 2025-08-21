Icon Menü
FV Illertissen gegen Unterhaching: Geht die Überraschung im Regionalliga-Duell weiter?

Lokalsport

Fußball-Regionalliga: Gelingt dem FV Illertissen die nächste Überraschung?

Nach dem Pokalsieg gegen Nürnberg kommt am Freitag mit Unterhaching der Regionalliga-Spitzenreiter nach Illertissen. Aber auch der hat schlechte Erinnerungen.
Von Hermann Schiller
    • |
    • |
    • |
    Hachings Präsident Manni Schwabl kommt ins Grübeln, wenn er an Illertissen denkt. Dort gab es zuletzt empfindliche Niederlagen.
    Hachings Präsident Manni Schwabl kommt ins Grübeln, wenn er an Illertissen denkt. Dort gab es zuletzt empfindliche Niederlagen. Foto: Robert Michael/dpa

    Ein Highlight jagt das nächste bei den Fußballern des FV Illertissen. Nach dem sensationellen Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg am vergangenen Wochenende kommt am Freitagabend (19 Uhr) mit der SpVgg Unterhaching der aktuelle Tabellenführer der Regionalliga Bayern ins Vöhlinstadion. Der hat bisher alle vier Spiele der Saison gewonnen, dabei insgesamt erst drei Gegentore kassiert.

