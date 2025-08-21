Fußball-Regionalliga: Gelingt dem FV Illertissen die nächste Überraschung?

Ein Highlight jagt das nächste bei den Fußballern des FV Illertissen. Nach dem sensationellen Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg am vergangenen Wochenende kommt am Freitagabend (19 Uhr) mit der SpVgg Unterhaching der aktuelle Tabellenführer der Regionalliga Bayern ins Vöhlinstadion. Der hat bisher alle vier Spiele der Saison gewonnen, dabei insgesamt erst drei Gegentore kassiert.
Lokalsport
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden