Diskussion um Tribünenprojekt: FVI bangt um die sportliche Zukunft

Sportlich läuft es beim FV Illertissen gerade prima. Die erste Mannschaft ist Zweiter der Regionalliga Bayern und Spitzenreiter Schweinfurt dicht auf den Fersen, im Nachwuchs hat der Verein 15 Mannschaften im Spielbetrieb gemeldet, die größtenteils in den oberen Klassen der Bayerischen Fußballverbands aktiv sind. Etwa die Hälfte der 650 Mitglieder sind Kinder und Jugendliche. Darauf ist der FVI-Vorsitzende Rainer Bleser stolz und sagt: „Wir bieten den Mädchen und Buben aus Illertissen und Umgebung nicht nur ein interessantes sportliches, sondern auch ein soziales Umfeld.“ Doch die Freude ist getrübt. Denn so gerne sich der Verein in Zukunft weiter positiv entwickeln würde, die mangelhafte Infrastruktur im Vöhlinstadion bremst diesen Tatendrang aus. Umso wichtiger sei es, sagt Bleser, dass sich auf dem Gelände etwas tut. Um die akute Platznot zu lindern, wünscht sich der FVI ein modernes Multifunktionsgebäude. Am Donnerstag steht die Vorstellung der ersten Entwurfsplanung auf der Tagesordnung der öffentlichen Stadtratssitzung.

