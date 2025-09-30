Wer wird der nächste Sportstar? Jetzt sind die Leserinnen und Leser gefragt

Auch für September 2025 kürt unsere Redaktion den „Sportstar“ der Region Donau-Iller. Wer im vergangenen Monat im Landkreis Neu-Ulm, in Ulm und dem Unterallgäu besonders erfolgreich war oder Außergewöhnliches geleistet hat, soll belohnt werden. Fünf Sportler sind nominiert. Nun liegt es in den Händen der Leserinnen und Leser der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung, wer Nachfolgerin oder Nachfolger wird von August-Sieger Maximilian Rau. Der Fußballer vom FV Altenstadt hatte sich bei der letzten Abstimmung mit den meisten Stimmen durchgesetzt. Das sind die Nominierten.

Niklas Barabas: Er weiß, wo das Tor steht! Dem Fußballer des FC Burlafingen gelang im September ein seltenes Kunststück: Beim 7:0-Heimsieg seiner Mannschaft in der Bezirksliga gegen den SV Jungingen erzielte der 26-Jährige fünf Tore – erst einen lupenreinen Hattrick in der ersten Hälfte, dann einen Doppelschlag binnen drei Minuten in der zweiten Halbzeit.

Sven Kroll: Für sein großes Engagement wurde er im September vom Württembergischen Fußballverband mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet und in den „Club100“ des Deutschen Fußballbunds aufgenommen. Kroll prägt mit viel Herzblut seit rund 15 Jahren als Jugendleiter den SV Nersingen. Er fördert Eigenverantwortung, pflegt die Infrastruktur und vermittelt zwischen Eltern, Spielern und Trainern.

Lisa Nagler: Bei der U23-Europameisterschaft im tschechischen Racice ging die junge Sportler des Ulmer Ruderclub Donau gleich in zwei Bootsklassen an den Start. Im Zweier ohne Steuerfrau kam sie mit Sophie Egger aus München im B-Finale aufs Podest, mit dem deutschen Mixed-Achter gewann Nagler bei dessen Premiere Silber und wurde damit Vize-Europameisterin.

Jörg Schneider: Der Ausdauersportler aus Ulm zählt seit vielen Jahren mit dem Handbike zur internationalen Spitze. Im September startete er beim traditionsreichen Berlin-Marathon. Für Schneider war es bereits die elfte Teilnahme an diesem legendären Wettkampf – und er schaffte persönliche Bestzeit. In 1:10:38 Stunden erreichte der Ulmer als Achter erstmals die Top-10 des Gesamtklassements.

Lena Treml/Kai Pilz: Bei den Bezirksliga-Volleyballerinnen des TSV Weißenhorn gilt Lena Treml als wichtige Allrounderin, im Sommer feierte sie zusammen mit ihrem Partner Kai Pilz, ebenfalls beim TSV aktiv, im Sand große Erfolge. Die Krönung folgte im September bei der deutschen Beachvolleyball-Meisterschaft in Karlsruhe. Dort wurden Treml und Pilz Vizemeister im Mixed.

So können Leserinnen und Leser an der Abstimmung teilnehmen

Bis kommenden Montag, 6. Oktober 2025, 23.59 Uhr, können Sie abstimmen. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an sport@nuz.de mit dem Kennwort „Sportstar“ und dem Namen Ihres Favoriten. Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Die Person, die am meisten Stimmen bekommen hat, erhält die begehrte Trophäe unserer Redaktion und einen individuellen Preis, der vom Sport Sohn Performance Shop in Neu-Ulm zur Verfügung gestellt wird. Außerdem nimmt sie oder er an der Sportstar-Wahl des Jahres teil.