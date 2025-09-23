SSV Ulm 1846 Fußball: Wer ist eigentlich Moritz Glasbrenner?

Moritz Glasbrenner ist am Sonntagabend mit gutem Beispiel vorangegangen. Der 35-Jährige hat beim Heimsieg seines SSV Ulm 1846 Fußball gegen den SSV Jahn Regensburg vollen Einsatz gezeigt, sich auch im strömenden Regen noch am Spielfeldrand den Fragen beim übertragenden Streamingdienst Magenta-Sport gestellt, als die meisten einfach nur schnell irgendwo ins Trockene wollten. Mut hatte der Interimstrainer der Spatzen von seiner Mannschaft gefordert, Mut hat er auch selbst gezeigt, hat die taktische Ausrichtung auf dem Spielfeld geändert und mit Evan Brown sogar einen Spieler aus der U19 eingesetzt. Aber wer ist dieser Moritz Glasbrenner eigentlich, der in Ulm nach der Freistellung von Robert Lechleiter quasi über Nacht zum Chefanweiser aufgestiegen ist?

